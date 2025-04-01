В Крыму вакантных мест больше безработных — каких специалистов не хватает

«Уровень безработицы на протяжении всего 2024 года снижался — с 0,6% до 0,4%. Заявленная работодателями потребность работников на конец декабря 2024 года это, опять же, по данным Центра занятости, 15 192 человека», — сказала Балдина.
По ее словам, большая потребность есть в специалистах высшего уровня квалификации — рабочих промышленности, строительства, транспорта, а также работниках сферы обслуживания, торговли и охраны.
«Нагрузка незанятого трудовой деятельностью населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на сегодня составила 3 человека на 10 заявленных вакансий», — говорится в предоставленном Балдиной докладе.
Она также отметила, что по результатам проводимого органами государственной статистики выборочного обследования непосредственно населения численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по Республике Крым составляет 965,8 тысяч человек, из них 26,4 тысячи человек себя позиционируют как безработные.
При этом, по опросу населения в 2022 году уровень безработицы составил 5%, в 2023 — 3,6%, а в 2024 — 2,7%.
«По данным статистической отчетности, численность требуемых работников на вакантные рабочие места в организации, не относящиеся к субъектам малого бизнеса, на конец года составила 36,2 тысячи человек, что составляет 11,1% списочной численности по данным отчетности самих предприятий», — привела данные докладчик.
Наибольшая потребность работников зафиксирована в госуправлении, в здравоохранении, в обрабатывающем производстве.