В Крыму вакантных мест больше безработных — каких специалистов не хватает

Она также отметила, что по результатам проводимого органами государственной статистики выборочного обследования непосредственно населения численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по Республике Крым составляет 965,8 тысяч человек, из них 26,4 тысячи человек себя позиционируют как безработные.