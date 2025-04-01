Россиян предупредили о падении рубля до 105 за доллар

«На горизонте квартала курс рубля может ослабнуть и оказаться ближе к справедливым уровням в 13,2−13,7 за юань, 96−98 за доллар. На горизонте года мы ожидаем ослабления рубля, хоть и скромнее, чем в 2024-м (до 5% против 12,2%). Как следствие, рубль может достичь уровней в 103−105 за доллар и 14,3−14,5 за юань к концу год», — заявил Бирюков, отметив, что падение рубля может быть связано с ожидаемым сокращением профицита внешней торговли и уменьшением объема погашений валютного долга. Его слова передает «Известия».