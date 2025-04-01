Россиян предупредили о падении рубля до 105 за доллар

Рубль во втором квартале 2025 года может ослабнуть до 98 за доллар.
К концу 2025 года рубль может упасть до 103−105 за доллар. При этом во втором квартале текущего года российская валюта может ослабнуть до 96−98 за доллар, сообщил главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.
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«На горизонте квартала курс рубля может ослабнуть и оказаться ближе к справедливым уровням в 13,2−13,7 за юань, 96−98 за доллар. На горизонте года мы ожидаем ослабления рубля, хоть и скромнее, чем в 2024-м (до 5% против 12,2%). Как следствие, рубль может достичь уровней в 103−105 за доллар и 14,3−14,5 за юань к концу год», — заявил Бирюков, отметив, что падение рубля может быть связано с ожидаемым сокращением профицита внешней торговли и уменьшением объема погашений валютного долга. Его слова передает «Известия».
Ожидается, что уменьшение валютных доходов и возрастание спроса на импортные товары будут способствовать девальвации российской валюты. Кроме того, рубль может оказаться под дополнительным давлением в связи с началом сезона отпусков, когда у россиян традиционно увеличивается спрос на иностранную валюту. Также и события в мире могут оказать влияние на курс рубля.
Вопреки падению курса доллара, россияне не заметили уменьшения цен в магазинах. Экономист Николай Кульбака объяснил, что прямой связи между курсом валюты и инфляцией не существует. Так, краткосрочные колебания курса валют не способны существенно повлиять на ценообразование. Даже в случае импортных товаров, которые нужно доставить в Россию, стоимость покупки за границей составляет лишь малую часть итоговой розничной цены.