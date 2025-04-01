В Челябинске снова начали курсировать троллейбусы № 16

—Мы нашли решение, чтобы сделать возможным запуск 16-го маршрута до открытия второго троллейбусного депо. Машины будут размещаться и готовиться к выпуску на площадке наших коллег — в сервисном центре завода-изготовителя, — сообщили в проекте «Челябинский троллейбус».