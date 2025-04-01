В Челябинске снова начали курсировать троллейбусы № 16

С 1 апреля в Челябинске вновь заработал троллейбусный маршрут № 16 «АМЗ — ЖБИ». Он был отменен с ноября 2024 года из-за модернизации автопарка.
—Мы нашли решение, чтобы сделать возможным запуск 16-го маршрута до открытия второго троллейбусного депо. Машины будут размещаться и готовиться к выпуску на площадке наших коллег — в сервисном центре завода-изготовителя, — сообщили в проекте «Челябинский троллейбус».
Обслуживать маршрут будут новые красные троллейбусы. В будние дни перевозить пассажиров станут 9 машин, в выходные — 6.
Следующим планируют возобновить троллейбусный маршрут № 5. Его надеются запустить с 15 июня.