КТК приостановил работу двух причальных устройств после проверки Ространснадзора

Итогом внеплановой проверки Ространснадзора стала временная приостановка Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) двух выносных причальных устройства (ВПУ) на морском терминале под Новороссийском. Пока в компании будут устранять нарушения, выявленные ведомством, отгрузка нефти будет только с одного ВПУ. Об этом сообщается в пресс-службе компании.
Проверкой безопасности объектов инфраструктуры водного транспорта Азово-Черноморского бассейна при погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами ведомство начало по поручению российского кабмина после крушения танкеров в Керченском проливе.
«По результатам проверки получены соответствующие документы: акт о проведении проверки, предписание об устранении выявленных нарушений и протокол о временном запрете деятельности на объектах ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2», — сказали в КТК.
Теперь, добавили в компании, перевалка нефти пойдет через один причал, акционеры уже предупреждены о предписании надзорных органов.
В последнее время, кстати, инфраструктура КТК попадала под удары дронов Вооруженных сил Украины.
В феврале нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае и вовсе получила серьезные повреждения из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Позже замминистра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров отметил, что казахстанские власти ведут переговоры с Украиной относительно атак дронов на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), выразив озабоченность инцидентами.