КТК приостановил работу двух причальных устройств после проверки Ространснадзора

Итогом внеплановой проверки Ространснадзора стала временная приостановка Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) двух выносных причальных устройства (ВПУ) на морском терминале под Новороссийском. Пока в компании будут устранять нарушения, выявленные ведомством, отгрузка нефти будет только с одного ВПУ. Об этом сообщается в пресс-службе компании.