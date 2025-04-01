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КТК приостановил работу двух причальных устройств после проверки Ространснадзора

Ространснадзор проверил объекты инфраструктуры КТК.

Источник: Комсомольская правда

Итогом внеплановой проверки Ространснадзора стала временная приостановка Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) двух выносных причальных устройства (ВПУ) на морском терминале под Новороссийском. Пока в компании будут устранять нарушения, выявленные ведомством, отгрузка нефти будет только с одного ВПУ. Об этом сообщается в пресс-службе компании.

Проверкой безопасности объектов инфраструктуры водного транспорта Азово-Черноморского бассейна при погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами ведомство начало по поручению российского кабмина после крушения танкеров в Керченском проливе.

«По результатам проверки получены соответствующие документы: акт о проведении проверки, предписание об устранении выявленных нарушений и протокол о временном запрете деятельности на объектах ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2», — сказали в КТК.

Теперь, добавили в компании, перевалка нефти пойдет через один причал, акционеры уже предупреждены о предписании надзорных органов.

В последнее время, кстати, инфраструктура КТК попадала под удары дронов Вооруженных сил Украины.

В феврале нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае и вовсе получила серьезные повреждения из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позже замминистра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров отметил, что казахстанские власти ведут переговоры с Украиной относительно атак дронов на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), выразив озабоченность инцидентами.