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Строим, как хотим: застройщика снова поймали на опасных нарушениях

Vaib.uz (Узбекистан. 1 апреля). Очередная история о том, как застройщики в Узбекистане продолжают играть в архитекторов, игнорируя все нормы, проекты и здравый смысл. На этот раз — новый случай под Ташкентом, где многоэтажка строилась буквально «на глазок», а не по утверждённой документации.

Источник: Vaib.Uz

Инспекция по строительству выявила серьёзные нарушения при возведении жилого дома рядом с Ташкентской кольцевой автодорогой. Казалось бы, проект был — строй по нему. Но нет.

Во-первых, вместо предусмотренных в проекте газобетонных блоков, застройщик начал использовать обычный кирпич, который гораздо тяжелее. Видимо, никого не волновало, что здание было рассчитано на другую нагрузку. Результат — перегруженная конструкция и угроза её устойчивости, особенно в случае землетрясений.

Во-вторых, объект неожиданно стал выше на целый этаж. Хотя по утвержденным документам здание должно быть девятиэтажным, на деле уже успели возвести колонны десятого этажа. Без одобрения, без разрешения — просто, потому что «а давайте».

Демонтаж незаконного этажа уже начался. Инспекторы выдали письменные указания о демонтаже всех работ, выполненных с нарушениями проектных решений.

Такие «вольности» в строительстве — это не мелкие нарушения, а реальная угроза и для здания, и для людей, которые могли бы там жить. Нарушение норм — это не просто «отступление от проекта», это потенциальная трагедия в будущем.

В инспекции отметили, что контрольные рейды в строительной сфере продолжаются по всей республике. И как показывает практика, поводов для проверок с нашим уровнем строительства становится всё больше.