Строим, как хотим: застройщика снова поймали на опасных нарушениях

Инспекция по строительству выявила серьёзные нарушения при возведении жилого дома рядом с Ташкентской кольцевой автодорогой. Казалось бы, проект был — строй по нему. Но нет.
Во-первых, вместо предусмотренных в проекте газобетонных блоков, застройщик начал использовать обычный кирпич, который гораздо тяжелее. Видимо, никого не волновало, что здание было рассчитано на другую нагрузку. Результат — перегруженная конструкция и угроза её устойчивости, особенно в случае землетрясений.
Во-вторых, объект неожиданно стал выше на целый этаж. Хотя по утвержденным документам здание должно быть девятиэтажным, на деле уже успели возвести колонны десятого этажа. Без одобрения, без разрешения — просто, потому что «а давайте».
Демонтаж незаконного этажа уже начался. Инспекторы выдали письменные указания о демонтаже всех работ, выполненных с нарушениями проектных решений.
Такие «вольности» в строительстве — это не мелкие нарушения, а реальная угроза и для здания, и для людей, которые могли бы там жить. Нарушение норм — это не просто «отступление от проекта», это потенциальная трагедия в будущем.
В инспекции отметили, что контрольные рейды в строительной сфере продолжаются по всей республике. И как показывает практика, поводов для проверок с нашим уровнем строительства становится всё больше.