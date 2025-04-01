В Воронежской области прогнозируется засуха

«Два года подряд ожидаем засуху, но нельзя сказать, когда она будет: в апреле, мае или июне. Но будет точно. Самая тяжёлая засуха — апрельская, когда влага уходит с почвы по 100 кубометров в сутки. При такой засухе не успеют раскуститься озимые, которые были очень плохи с осени. Более того, трудно будет посеять яровые — на глубине 4−5 см уже нет влаги. Им грозит та же участь, что была осенью с озимыми. Сохранить существующую влагу в полях поможет боронование. Мы находимся в зоне рискованного земледелия, и лимитирующий фактор — влага. Будет влага — будет хлеб».