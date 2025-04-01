В Воронежской области прогнозируется засуха

Как ранняя весна может отразиться на урожае, выяснял наш корреспондент.
Ждём возврата холодов.
Несмотря на то, что почва ещё как следует не прогрелась, в поля вышли трактора. В центральных и южных районах области сейчас активно сеют яровую пшеницу, затем приступят к посеву ячменя и гороха. Из-за раннего потепления запасы влаги в почве стремительно иссякают, и очень важно, чтобы зерно попало в увлажнённую землю.
«Время посевов определяет погода, — комментирует заслуженный работник сельского хозяйства РФ, профессор Владимир Шевченко. — Сельское хозяйство можно сравнить с игрой в шахматы, но природа всегда ходит белыми фигурами, а нам приходится приспособиться и с минимальными издержками встречать то, что подаёт природа. Вот пример: 30 марта 1972 года, когда я был директором института им. Докучаева, в регионе закончили сев — температура в тот день в Каменной степи достигала + 30,4 С, относительная влажность — около 14%. В итоге мы получили 12,7 центнеров с гектара. Ранняя весна — это синоним засухи, а ранний сев — синоним неблагоприятных условий. Возврат холодов обязательно будет. Такой ли интенсивности, как в прошлом году, неизвестно — вся надежда на Боженьку».
Учёный вспоминает: в 2024 году ситуация с влагой была очень плохая, из-за чего озимые до зимы не прошли фазу кущения. И сейчас в Докучаевском колодце, глубина которого 8,4 метра, воды нет совсем.
«Два года подряд ожидаем засуху, но нельзя сказать, когда она будет: в апреле, мае или июне. Но будет точно. Самая тяжёлая засуха — апрельская, когда влага уходит с почвы по 100 кубометров в сутки. При такой засухе не успеют раскуститься озимые, которые были очень плохи с осени. Более того, трудно будет посеять яровые — на глубине 4−5 см уже нет влаги. Им грозит та же участь, что была осенью с озимыми. Сохранить существующую влагу в полях поможет боронование. Мы находимся в зоне рискованного земледелия, и лимитирующий фактор — влага. Будет влага — будет хлеб».
Климат Сахары.
Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, по данным на 24 марта, в хорошем состоянии находились 46% площадей озимых культур, в удовлетворительном — 34%, в неудовлетворительном — 20%. Аграрии приступили к подкормке озимых, чтобы сохранить почвенную влагу. Работы провели уже на 550 тыс. га — это 77% от плана, озимые культуры под урожай заняли 715,5 тыс. га (97,2% от плана).
Как ранее подсчитывали чиновники, если урожай получится собрать с 75% площадей, а урожайность будет на уровне среднего показателя 40 ц с гектара, то объём производства озимых в Воронежской области в 2025 году может составить 2,8 млн тонн, что почти вдвое больше, чем в 2024 году.
«Урожайность в амбаре считают, но то, что она будет ниже прошлогодней, могу подписаться, — прогнозирует Владимир Шевченко. — В регионе нарастает аридизация — тип климата с недостаточным атмосферным увлажнением и высокими температурами, что близко к климату пустыни. В таких условиях нужно выбирать засухоустойчивые сорта. В некоторых хозяйствах планируют перейти на горох, нут и, конечно, просо. Просо можно сеять в конце мая, когда возможны вегетационные осадки, поэтому оно становится ведущей культурой по урожайности. Но куда девать столько проса? Крупным хозяйствам лучше сочетать два-три разных по скороспелости сорта: если одна часть посевов попадёт под засуху, то другая — выручит».
В тему.
В этом году на господдержку аграриев Воронежской области выделят 6,6 млрд. рублей. Деньги пойдут на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие семейных ферм, создание и модернизацию сельхозкооперативов, а также на возмещение части затрат на приобретение поголовья сельскохозяйственных животных для личных подсобных хозяйств.