Хабаровский край привлекает туристов новыми проектами и господдержкой

— Туристическая отрасль приобретает всё большую привлекательность для инвесторов. Необходимо ускорить текущие изменения, а также поддержать растущую инвестиционную активность в этой сфере, в первую очередь за счёт сохранения наиболее эффективных мер поддержки. Так, в 2024 году 15 предпринимателей Хабаровского края получили из краевого бюджета компенсацию в размере 50 млн рублей, покрывающую до 85% понесенных затрат на обустройство объектов туристской инфраструктуры. Одним из таких объектов стала туристическая деревня-глэмпинг «Ларга», открывшаяся в ноябре на побережье Татарского пролива. Приезжая туда, гости могут оценить комфортабельные условия проживания, воспользоваться банными услугами, а также съездить на рыбалку и другие экскурсии, — подчеркнула Елена Цымбал.