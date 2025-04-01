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В Свердловской области пройдет агропромышленная выставка УрФО

В октябре 2025 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдет агропромышленная выставка.

Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Агропромышленная выставка УрФО проходит на протяжении 10 лет. Она ежегодно меняет площадку. Последний раз в Екатеринбурге она проходила в 2022 году, всего столица Урала принимала ее четыре раза.

«Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО в этом году пройдет у нас — в Свердловской области, — сообщил Денис Паслер. — Такое решение принято совместно с полпредом Артемом Жогой и всеми главами регионов Уральского федерального округа».

Врио губернатора уверен, что проведение выставки в Екатеринбурге станет хорошей возможностью для развития аграрной отрасли регионов УрФО.

«МК-Урал» ранее писал, что правительство Свердловской области разработало законопроект, направленный на поддержку производителей овощей.

Проект закона предусматривает обнуление единого сельскохозяйственного налога на период с 2025 по 2027 годы для предприятий, которые выращивают, перерабатывают и реализуют овощи, бахчевые культуры, корнеплоды и клубнеплоды.