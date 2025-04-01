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Из Екатеринбурга возобновят полеты в Махачкалу

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 апреля, УралПолит.Ru. С 24 мая компания «Уральские авиалинии» возобновляет полеты по маршруту Екатеринбург — Махачкала — Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Авиарейсы U6−83 и U6−84 будут осуществляться на самолетах Airbus A320. Вылеты будут выполняться ежедневно с 24 мая по 25 октября этого года. Стоимость билетов из Махачкалы до Екатеринбурга составит от 7,8 тысяч рублей, в обратном направлении — от 11,8 тысяч рублей.

УралПолитRu ранее сообщал, что в июне между Екатеринбургом и аэропортом Иссык-Куль у курортного поселка Тамчы в Киргизии могут запустить авиасообщение. Также с 30 апреля из столицы Урала появится новый прямой авиарейс на вьетнамский курорт Нячанг.