В Хабаровском крае ищут инвестора для первого в регионе месторождения газа

В Хабаровском крае ищут инвестора, который бы вложился в разработку первого в регионе перспективного для добычи месторождения газа. Его запасы были подтверждены пару лет назад в Верхнебуреинском районе. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал глава муниципалитета Алексей Маслов.