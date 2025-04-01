В Хабаровском крае ищут инвестора для первого в регионе месторождения газа

В Хабаровском крае ищут инвестора, который бы вложился в разработку первого в регионе перспективного для добычи месторождения газа. Его запасы были подтверждены пару лет назад в Верхнебуреинском районе. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал глава муниципалитета Алексей Маслов.
— Сейчас мы ищем инвестора для разработки нашего уникального месторождения газа. Исследования специалистов, которые проводились после вскрытия первой скважины, подтвердили качество углеводородного ресурса. Верхнебуреинский район готов стать не только угольной столицей края, но и первым в регионе районом, где может начаться промышленная добыча газа, — сказал Алексей Маслов.
Напомним, месторождение газа в Верхнебуреинском районе начали искать в конце 60-х — 70-е годы прошлого столетия. Но его разработку тогда забросили. Как раз в то время началось масштабное освоение более перспективных запасов углеводородов в Западной Сибири.
Несколько лет назад компания-инвестор «Дальгазресурс» и её дочерняя компания «Адникан СПГ» возобновили освоение давно законсервированных газовых скважин в Верхнебуреинском районе. Весной 2023 года они приступили к расконсервации первой из них.
В ходе геологических исследований было выявлено пять газоносных геологических структур — Андиканская, Александровская, Дубликанская, Солонийская и Ургальская.
Их запасы оцениваются в цифру свыше 20 млрд кубометров.