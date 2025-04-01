Новая система в Кольцово поможет проходить через границу за минуту

Система скоро станет доступна для пассажиров. Она позволяет осуществлять пересечение государственной границы без участия оператора. Она уже успешно зарекомендовала себя в московском авиационном узле. Благодаря новым технологиям, время прохождения границы с использованием «Сапсана» сократилось до менее чем одной минуты.