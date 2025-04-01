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Новая система в Кольцово поможет проходить через границу за минуту

Систему «Сапсан» в Кольцово запустят после приказа Минтранса.

Межведомственная комиссия подписала акт о готовности модернизированного пункта пропуска через государственную границу в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Там внедряют инновационную систему автоматического паспортного контроля «Сапсан», рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Система скоро станет доступна для пассажиров. Она позволяет осуществлять пересечение государственной границы без участия оператора. Она уже успешно зарекомендовала себя в московском авиационном узле. Благодаря новым технологиям, время прохождения границы с использованием «Сапсана» сократилось до менее чем одной минуты.

Для использования услуги необходимо оформить биометрический заграничный паспорт серии 75 и выше. «Пока мы ждем приказ Минтранса РФ, который позволить обновленному пункту пропуска начать работу, у пассажиров есть время получить документ нужного образца. И пересекать границу будет еще легче и быстрее», — говорится в сообщении.