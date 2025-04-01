В Октябрьском районе Самары новую школу на 200 мест могут открыть в 2025 году

В Октябрьском районе Самары новая школа на 200 мест в районе ЖК «Сокол» может открыться уже в 2025 году. Об этом сообщил глава города Иван Носков во время встречи с жителями 29 марта.
«Ввести учебное заведение в эксплуатацию получится только после полного оснащения здания необходимым оборудованием, мебелью и школьным инвентарем. Сейчас идут переговоры по передаче объекта в муниципальную собственность. Считаю, что хоть и небольшая, но школа должна принадлежать городу и быть доступна жителям», — написал Носков в своем телеграм-канале.
Также мэрия ведет переговоры со строительными компаниями по проектированию и возведению в Октябрьском районе других соцобъектов, в том числе детских садов и поликлиник. Напомним, на встрече с жителями обсуждались и другие аспекты развития района.