В Октябрьском районе Самары новую школу на 200 мест могут открыть в 2025 году

«Ввести учебное заведение в эксплуатацию получится только после полного оснащения здания необходимым оборудованием, мебелью и школьным инвентарем. Сейчас идут переговоры по передаче объекта в муниципальную собственность. Считаю, что хоть и небольшая, но школа должна принадлежать городу и быть доступна жителям», — написал Носков в своем телеграм-канале.