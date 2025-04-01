В Молдове ужесточаются правила для проведения наличных платежей

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. В Молдове с первого апреля вступает в силу новый закон о наличных расчетах для физических и юридических лиц.
Изменения в законодательстве предполагают ограничения для расчетов наличными и банковских переводов для повышения прозрачности и предотвращения крупных операций с наличными. При этом регулируются сделки, осуществляемые не только юридическими, но и физическими лицами, не ведущими предпринимательскую деятельность, особенно в случае купли-продажи недвижимого имущества и транспортных средств.
Для сделок с недвижимостью оплата наличными будет разрешена только в том случае, если цена не превышает эквивалент 100 среднемесячных заработных плат в экономике, что составляет около 81 700 евро. При покупке или продаже транспортных средств лимит составляет 50 среднемесячных заработных плат (примерно 40 800 евро). Если сумма превышает эти лимиты, оплата должна быть произведена банковским переводом. При этом сумму до 200 000 леев можно будет оплатить наличными, даже если общая цена превышает указанные лимиты.
По замыслу властей, это поможет облегчить борьбу с теневой экономикой и уклонением от уплаты налогов.