В Молдове ужесточаются правила для проведения наличных платежей

Для сделок с недвижимостью оплата наличными будет разрешена только в том случае, если цена не превышает эквивалент 100 среднемесячных заработных плат в экономике, что составляет около 81 700 евро. При покупке или продаже транспортных средств лимит составляет 50 среднемесячных заработных плат (примерно 40 800 евро). Если сумма превышает эти лимиты, оплата должна быть произведена банковским переводом. При этом сумму до 200 000 леев можно будет оплатить наличными, даже если общая цена превышает указанные лимиты.