Тарифы на зарядку электромобилей повышены в Беларуси

За резервирование коннектора на 15 минут тариф составляет Br2,10 (плюс 5%). На быстрых станциях также вводится плата за использование коннектора после завершения зарядки — Br0,3/мин. Для отключения от станции дается бесплатный период в 20 минут. В сети ЭЗС считают, что это поможет оптимизировать доступность станций для всех.