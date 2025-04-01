В Свердловской области возник дефицит дворников

За первый квартал этого года региональные работодатели открыли 102 вакансии для дворников, что на 28% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Чаще всего такие предложения открывают организации из сфер недвижимости, эксплуатации, проектирования, а также ЖКХ (12% от всех подобных вакансий) и розничной торговли (7%).
Средняя предлагаемая зарплата дворников по итогам первого квартала составила 37,3 тысячи рублей. Это на 9,5 тысяч рублей больше, чем годом ранее.
УралПолитRu ранее сообщал, что в Свердловской области возникла острая нехватка сотрудников ЖКХ. В прошлом году организации из этой сферы открыли на Среднем Урале 5,7 тысяч вакансий, что на 22% больше, чем в 2023 году.