В Свердловской области возник дефицит дворников

За первый квартал этого года региональные работодатели открыли 102 вакансии для дворников, что на 28% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Чаще всего такие предложения открывают организации из сфер недвижимости, эксплуатации, проектирования, а также ЖКХ (12% от всех подобных вакансий) и розничной торговли (7%).