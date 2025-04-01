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Тариф снизится: пассажирская навигация началась на Дону

Ростовская область, 1 апреля 2025. DON24.RU. Сегодня, 1 апреля, открывается летняя пассажирская навигация на Дону, информирует сайт правительства региона. Суда пассажирской компании «Дон» начинают ходить по маршруту Ростов-на-Дону — Азов.

Компания располагает двумя судами на подводных крыльях «Валдай-45Р». К лету ожидается поставка «Метеора-120». Также в этом году будут построены четыре причала в населенных пунктах по новым маршрутам. В перспективе в маршрутную сеть будут включены город Таганрог и станицы Романовская, Старочеркасская, Пухляковская.

«Начало навигации — это всегда событие для флота. Сегодня в 09:40 от причала № 18 в Ростове отправится первый рейс “Валдая” в Азов. К концу недели добавятся рейсы из Ростова в Семикаракорск с остановкой в станице Багаевской», — рассказала заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Алена Беликова.

Она также сообщила, что в этом сезоне снизится базовый тариф: если в прошлом году стоимость поездки по маршруту Ростов — Азов превышала 400 рублей, то в этом году она составит 380 рублей. Стоимость поездки из донской столицы в Семикаракорск в этом году составит 790 рублей вместо прошлогодних 900.

«По просьбам жителей этот тариф будет действовать постоянно — и в будние дни, и в выходные, и в праздники. В прошлом году мы получали много обращений, пассажиры жаловались, что стоимость проезда меняется — дорожает вдвое по выходным и в праздники. В этом году мы эту проблему решили», — пояснила замгубернатора.