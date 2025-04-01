Тариф снизится: пассажирская навигация началась на Дону

«По просьбам жителей этот тариф будет действовать постоянно — и в будние дни, и в выходные, и в праздники. В прошлом году мы получали много обращений, пассажиры жаловались, что стоимость проезда меняется — дорожает вдвое по выходным и в праздники. В этом году мы эту проблему решили», — пояснила замгубернатора.