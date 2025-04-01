В Самаре автобусы начали отмывать от грязи и пыли

В Самаре предприятия начали готовить городской транспорт к новому сезону — проводится генеральная уборка общественного транспорта. Об этом сообщили в дептрансе Самары.
«Уборка подвижного состава должна быть организована на постоянной основе, ведь общественный транспорт после поездки становится грязным и салон быстро пачкается. На популярных маршрутах в час-пик салон автобуса может быть полностью заполнен пассажирами», — рассказали в пресс-службе.
Руководитель департамента Владимир Евгеньевич ужесточил контроль за внешним видом и санитарным состоянием общественного транспорта. Во вторник, 1 апреля, он посетил компанию-перевозчика, чтобы лично оценить внешний вид автобусов и салонов.
Напомним, с этого дня в регионе начинается месячник по благоустройству.