В Самаре автобусы начали отмывать от грязи и пыли

«Уборка подвижного состава должна быть организована на постоянной основе, ведь общественный транспорт после поездки становится грязным и салон быстро пачкается. На популярных маршрутах в час-пик салон автобуса может быть полностью заполнен пассажирами», — рассказали в пресс-службе.