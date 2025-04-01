Нацбанк продаст в апреле $1 млрд из Нацфонда

— Продажи валюты из Национального фонда за март составили 748 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода «Талдыкорган-Ушарал». Доля продаж из Национального фонда составила 18% от общего объема торгов или порядка 44 млн долларов США в день, — говорится в сообщении.