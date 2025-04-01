Нацбанк продаст в апреле $1 млрд из Нацфонда

Курс тенге в марте ослаб на 1% до 504,27 тенге за доллар. Объем торгов на Казахстанской фондовой бирже увеличился до 4,1 млрд долларов.
— Продажи валюты из Национального фонда за март составили 748 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода «Талдыкорган-Ушарал». Доля продаж из Национального фонда составила 18% от общего объема торгов или порядка 44 млн долларов США в день, — говорится в сообщении.
По предварительным прогнозным заявкам Правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в апреле Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 950 до 1 050 млн долларов США.
Национальный Банк не проводил валютных интервенций в марте, однако продолжал покупки валюты для поддержания пенсионных активов ЕНПФ, приобретя 250 млн долларов. Прогнозы для курса тенге зависят от мировых рынков, налоговых выплат и геополитической ситуации.