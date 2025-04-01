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Дорожную инфраструктуру Сочи готовят к курортному сезону

В Сочи обновляют дорожную инфраструктуру к лету.

В Сочи началась работа по подготовке дорожной инфраструктуры к предстоящему летнему курортному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

«Подрядные организации проводят работы по промывке и замене знаков и указателей, ремонту дорожных, пешеходных ограждений и других элементов обустройства, нанесению дорожной разметки», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Сочи Вадим Копылов.

На автомобильной дороге «Сочи — Хоста» ремонтируют светильники и меняют лампы на Верещагинском и Мацестинском виадуках. Наружное освещение налаживают и на развязках «Стадион» и «Виноградная-Донская». Там же проводят техническое обслуживание инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности, очищают пространства под мостами, закрашивают граффити и красят мостовые опоры.

Учитывая высокую интенсивность движения, большинство работ проходит по ночам, чтобы минимизировать неудобства для жителей и гостей курорта.

Ранее сообщалось, что к лету в Сочи откроют 180 пляжей, 10 их которых новые.