Дорожную инфраструктуру Сочи готовят к курортному сезону

На автомобильной дороге «Сочи — Хоста» ремонтируют светильники и меняют лампы на Верещагинском и Мацестинском виадуках. Наружное освещение налаживают и на развязках «Стадион» и «Виноградная-Донская». Там же проводят техническое обслуживание инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности, очищают пространства под мостами, закрашивают граффити и красят мостовые опоры.