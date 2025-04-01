В Калининградской области определят кадастровую стоимость земель и недвижимости

Согласно распоряжению регионального правительства № 92-рп от 21 марта 2025 года, первый этап работ охватит все земельные участки, зарегистрированные в ЕГРН, за исключением ситуаций, прописанных в части 3 статьи 11 Федерального закона № 237-ФЗ.
Через год, в 2027 году, специалисты приступят ко второму этапу оценки, в рамках которого будет проведен анализ стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машино-мест, также внесенных в Единый государственный реестр недвижимости. При этом будут применяться аналогичные исключения, предусмотренные законодательством.
Опубликованный на официальном портале правовой информации (pravo.gov.ru) под номером 3900202503250006 документ, вступивший в силу с момента подписания, закладывает правовую основу для проведения оценочных работ.
Результатом двухлетней кампании станет актуализация сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости, что станет основой для корректного расчета налоговых платежей в регионе.