В Калининградской области определят кадастровую стоимость земель и недвижимости

Через год, в 2027 году, специалисты приступят ко второму этапу оценки, в рамках которого будет проведен анализ стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машино-мест, также внесенных в Единый государственный реестр недвижимости. При этом будут применяться аналогичные исключения, предусмотренные законодательством.