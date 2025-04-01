В Красноярске сейчас расселяют 15 аварийных домов

Согласно условиям программы, если человек проживал в квартире по договору социального найма, ему предоставляется другое жилье в черте города, площадь которого не может быть меньше прежнего. Владельцам недвижимости выплачивается компенсация согласно оценке стоимости жилья, либо по соглашению сторон они могут получить другое жилье.