В Красноярске сейчас расселяют 15 аварийных домов

Список расселяемых домов включает здания по адресам:
ул. Полярная, 106.
ул. Березина, 98.
ул. Краснопресненская, 26, 29 и 36.
ул. Озерная, 30/3.
ул. Калинина, 7 и 9.
ул. Историческая, 16.
ул. Брянская, 35/6.
ул. Армейская, 25 и 27.
ул. Квартальная, 7.
ул. Кишиневская, 4.
ул. 60 лет Октября, 20.
Всего в этих домах проживает 686 человек, из них 257 уже получили новое жилье и переехали.
Согласно условиям программы, если человек проживал в квартире по договору социального найма, ему предоставляется другое жилье в черте города, площадь которого не может быть меньше прежнего. Владельцам недвижимости выплачивается компенсация согласно оценке стоимости жилья, либо по соглашению сторон они могут получить другое жилье.
Процесс расселения идет поочередно. Однако в некоторых случаях возможно внеочередное переселение — например, по решению суда или при возникновении чрезвычайных ситуаций. Чтобы дом был признан аварийным, собственник или управляющая компания должны обратиться в департамент городского хозяйства и транспорта.
С начала года Управление капитального строительства Красноярска уже завершило расселение трёх домов. Это здания по адресам:
ул. Брянская, 81.
ул. 2-я Брянская, 14.
ул. Калинина, 1А.
После завершения процедуры торгов эти здания будут снесены, рассказывают в мэрии.