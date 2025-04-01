Расписание движения более 20 пригородных поездов изменят в Ростовской области

Согласно информации от транспортной компании, часть поездов будет полностью исключена из расписания. Например, 21 апреля отменяется рейс «Ростов — Батайск», отправляющийся из Ростова-на-Дону в 6:45, а также электропоезд «Батайск — Ростов» с отправлением в 8:00.
Более двадцати электричек будут следовать по измененному графику. В период с 4 по 20 апреля и с 22 по 25 апреля электропоезд № 6402 «Ростов-Батайск» (отправление в 6:40) прибудет в Батайск на пять минут раньше, а поезд № 6021 «Азов — Ростов» (отправление в 6:19) задержится на десять минут. Электричка № 6053 «Степная — Ростов» (отправление в 6:18) прибудет в Ростов-на-Дону с опозданием на восемь минут.
В определенные дни апреля (4, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 22) временные изменения коснутся поездов, курсирующих между Ростовом и Краснодарским краем. Например, электропоезд № 6186/6185 «Орловка-Кубанская — Ростов» прибудет в Ростовскую область с задержкой в 48 минут.
Изменения затронут и маршрут «Ростов-Таганрог». 26 апреля электропоезд № 6507, отправляющийся из Таганрога в 08:14, прибудет в Ростов в 09:40, с опозданием на семь минут.
С 4 по 25 апреля 2025 года корректировки в расписании коснутся поездов № 6520 (отправление из Ростова в 08:28, прибытие в Таганрог в 09:57, задержка 31 минута), № 6091 (отправление из Таганрога в 10:11, прибытие в Ростов в 11:45, задержка 4 минуты) и № 6504 (отправление из Ростова в 11:51, прибытие в Таганрог в 13:28, задержка 23 минуты).
Пассажирам рекомендуется учитывать данные изменения при планировании поездок. Важно отметить, что все электрички следуют со всеми остановками в соответствии с действующим графиком движения поездов. Актуальное расписание доступно на сайте компании, в приложении «РЖД Пассажирам» и в кассах железнодорожных вокзалов.