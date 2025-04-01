Расписание движения более 20 пригородных поездов изменят в Ростовской области

Более двадцати электричек будут следовать по измененному графику. В период с 4 по 20 апреля и с 22 по 25 апреля электропоезд № 6402 «Ростов-Батайск» (отправление в 6:40) прибудет в Батайск на пять минут раньше, а поезд № 6021 «Азов — Ростов» (отправление в 6:19) задержится на десять минут. Электричка № 6053 «Степная — Ростов» (отправление в 6:18) прибудет в Ростов-на-Дону с опозданием на восемь минут.