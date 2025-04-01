Семейная ипотека на «вторичку» под 6% доступна нижегородцам

В частности, помимо наличия у семьи ребенка до 6 лет включительно, существует еще несколько условий. Например, квартира должна находиться в неаварийном МКД не старше 20 лет. Более того, льготную ипотеку можно получить только один раз. В целом, программа действует до 2030 года. Рефинансирование действующей ипотеки по этой программе недоступно.
Напомним, что кировчане смогут взять семейную ипотеку на «вторичку» с 17 апреля.
Мера распространится на 17 городов: Кирово-Чепецк, Котельнич, Кирс, Слободской, Вятские Поляны, Омутнинск, Яранск, Советск, Сосновка, Зуевка, Белая Холуница, Луза, Уржум, Нолинск, Малмыж, Мураши, Орлов.