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Семейная ипотека на «вторичку» под 6% доступна нижегородцам

Как сообщила в своем tg-канале сенатор РФ от Нижегородской области Ольга Щетинина, в малых городах региона семьям с детьми до 6 лет стала доступна покупка вторичного жилья по программе «Семейная ипотека» под 6% годовых.

Источник: РИА "Новости"
Так, в программу вошли 22 города Нижегородской области. Среди них — Балахна, Богородск, Ветлуга, Володарск, Городец, Заволжье, Княгинино, Лукоянов, Лысково, Павлово, Ворсма, Горбатов, Сергач, Урень, Саров, Кулебаки, Навашино, Первомайск, Семенов, Перевоз, Чкаловск, Шахунья.

В частности, помимо наличия у семьи ребенка до 6 лет включительно, существует еще несколько условий. Например, квартира должна находиться в неаварийном МКД не старше 20 лет. Более того, льготную ипотеку можно получить только один раз. В целом, программа действует до 2030 года. Рефинансирование действующей ипотеки по этой программе недоступно.

Напомним, что кировчане смогут взять семейную ипотеку на «вторичку» с 17 апреля.

Мера распространится на 17 городов: Кирово-Чепецк, Котельнич, Кирс, Слободской, Вятские Поляны, Омутнинск, Яранск, Советск, Сосновка, Зуевка, Белая Холуница, Луза, Уржум, Нолинск, Малмыж, Мураши, Орлов.