Семейная ипотека на «вторичку» под 6% доступна нижегородцам

В частности, помимо наличия у семьи ребенка до 6 лет включительно, существует еще несколько условий. Например, квартира должна находиться в неаварийном МКД не старше 20 лет. Более того, льготную ипотеку можно получить только один раз. В целом, программа действует до 2030 года. Рефинансирование действующей ипотеки по этой программе недоступно.