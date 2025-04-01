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Беларусь подняла экспортные пошлины на нефтепродукты с 1 апреля 2025 года

Беларусь повысила экспортные пошлины на некоторые нефтепродукты.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь подняла экспортные пошлины на нефтепродукты с 1 апреля 2025 года. Это следует из постановления белорусского правительства № 188 от 28 марта 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В документе сказано, что ставка вывозной таможенной пошлины за одну тонну сжиженных углеводородных газов была сформирована на уровне 8,8 доллара (ранее — 8,3 доллара). Так, ставка вывозной таможенной пошлины за одну тонну этана, бутана и изобутана составляет 7,9 доллара (ранее — 7,4 доллара).

Уточняется, что ставки экспортных пошлин по-прежнему сохраняются нулевыми в отношении сырой нефти, легких и средних дистиллятов, дизельного топлива, товарных бензинов и рядов других нефтепродуктов.

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Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется апрель 2025 года в Беларуси: «Настоящая весна наступает».

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