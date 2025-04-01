Самарцам рассказали про новые штрафы с 1 апреля 2025 года

С 1 апреля 2025 года в России выросли размеры некоторых штрафов за нарушение правил дорожного движения. Самарцам, как и всем россиянам, придется платить больше за превышение скорости, выезд на встречную полосу и др. Рассказываем, как теперь будут наказывать рублей нарушителей ПДД.
За превышение скорости на 80 километров в час и больше с 1 апреля придется заплатить 7500 рублей. Такую же сумму теперь составляет штраф за выезд на встречную полосу. Если водителя во второй раз поймают без полиса ОСАГО, ему придется заплатить от 3000 до 5000 рублей. А тем, кто сядет за руль пьяным, выпишут штраф 45 тысяч рублей.
Скидка за быструю оплату штрафа стала меньше — 25% вместо 50%. Зато получить ее можно в течение 30 дней.