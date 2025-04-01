Самарцам рассказали про новые штрафы с 1 апреля 2025 года

За превышение скорости на 80 километров в час и больше с 1 апреля придется заплатить 7500 рублей. Такую же сумму теперь составляет штраф за выезд на встречную полосу. Если водителя во второй раз поймают без полиса ОСАГО, ему придется заплатить от 3000 до 5000 рублей. А тем, кто сядет за руль пьяным, выпишут штраф 45 тысяч рублей.