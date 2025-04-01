Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловская область получила 729 млн на строительство газопроводов

Средства направлены в 19 муниципалитетов.

Свердловская область получила дополнительный транш Газпрома в размере 729,2 миллиона рублей на продолжение программы социальной газификации. Средства направлены в 19 муниципальных образований: Ачит, Талицу, Полевской, Красноуфимск, Белоярский, Камышлов, Горноуральский округ, Сысерть, Первоуральск, Нижний Тагил, Богданович, Верхний Тагил, Дегтярск, Краснотурьинск, Красноуральск, Каменск-Уральский, Качканар и Сухой Лог.

«Очередность выполнения строительно-монтажных работ в газифицированных населенных пунктах будет определяться по количеству поданных заявок от жителей и проценту подключения жилых домов к уже построенным газопроводам», — отметили в департаменте информационной политики региона.