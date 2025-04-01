С 1 мая в Башкирии размер взноса на капремонт вырастет почти в два раза

Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона. Документом установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в зависимости от этажности здания на 2025 год с последующей индексацией на 2026−2027 годы в связи с инфляцией.