С 1 мая в Башкирии размер взноса на капремонт вырастет почти в два раза

Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона. Документом установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в зависимости от этажности здания на 2025 год с последующей индексацией на 2026−2027 годы в связи с инфляцией.
Согласно постановлению, минимальный размер взноса на капремонт 1 кв. м общей площади помещения в многоквартирном доме высотой до шести этажей включительно составит 12,5 ₽, выше шести этажей — 13,2 ₽ Сейчас эти суммы составляют 7,46 ₽ и 8,1 ₽ соответственно.