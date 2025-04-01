В 5 раз: в Узбекистане с 1 апреля снизили норму потребления природного газа

«Однако в связи с низкими температурами и более холодной, чем обычно, погодой в марте, согласно поручению главы государства, соответствующим постановлением Кабинета Министров базовая норма в 500 кубометров, установленная для отопительного сезона, продлена до 1 апреля 2025 года», — указано в сообщении.