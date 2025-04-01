На Кубани испытали новый вагон-термос для железной дороги

Как ранее сообщили на заводе, за два последних года предприятие поставило на производство три вида вагонов: крытый железнодорожный вагон грузоподъемностью 67 тонн, крытый вагон собственной разработки грузоподъемностью 69 тонн, а также изотермический вагон-термос, который держит определенную температуру воздуха и предназначен для перевозки скоропортящихся продуктов.