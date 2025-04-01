На Кубани испытали новый вагон-термос для железной дороги

Приемная комиссия подписала акт об успешном прохождении всех необходимых тестов, сообщает пресс-служба администрации кубанского города.
Завод получит сертификат на серийный выпуск данной продукции в ближайшее время. В планах произвести в текущем году 266 вагонов-термосов.
Грузоподъемность нового вагона составляет 60 тонн, объем кузова — 138 кубических метров. Срок эксплуатации — 32 года.
«В конструкции использованы современные технические решения, что позволяет отнести его к новому поколению подвижного состава для перевозки грузов», — уточнили в пресс-службе.
Как ранее сообщили на заводе, за два последних года предприятие поставило на производство три вида вагонов: крытый железнодорожный вагон грузоподъемностью 67 тонн, крытый вагон собственной разработки грузоподъемностью 69 тонн, а также изотермический вагон-термос, который держит определенную температуру воздуха и предназначен для перевозки скоропортящихся продуктов.