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На Кубани испытали новый вагон-термос для железной дороги

В Армавире на заводе стальных конструкций прошли испытания нового опытного образца вагона-термоса.

Источник: Пресс-служба администрации Армавира

Приемная комиссия подписала акт об успешном прохождении всех необходимых тестов, сообщает пресс-служба администрации кубанского города.

Завод получит сертификат на серийный выпуск данной продукции в ближайшее время. В планах произвести в текущем году 266 вагонов-термосов.

Грузоподъемность нового вагона составляет 60 тонн, объем кузова — 138 кубических метров. Срок эксплуатации — 32 года.

«В конструкции использованы современные технические решения, что позволяет отнести его к новому поколению подвижного состава для перевозки грузов», — уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщили на заводе, за два последних года предприятие поставило на производство три вида вагонов: крытый железнодорожный вагон грузоподъемностью 67 тонн, крытый вагон собственной разработки грузоподъемностью 69 тонн, а также изотермический вагон-термос, который держит определенную температуру воздуха и предназначен для перевозки скоропортящихся продуктов.