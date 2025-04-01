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СК России проверяет аварийное состояние дома на улице Нагорной в Хабаровске

В Сети появились сообщения о нарушении прав жильцов.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет начал проверку по факту систематического подтопления квартир в многоквартирном доме на улице Нагорной. Жители жалуются на ненадлежащее содержание общедомового имущества, что привело к неоднократным потопам. Люди устали терпеть неудобства и опубликовали свою ситуацию в интернете. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В сети во вторник, 1 апреля, появились сообщения о нарушении прав жильцов из-за аварийного состояния дома. Начата процессуальная проверка по уголовной статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи выясняют причины регулярных подтоплений многоквартирного дома и оценивают действия управляющей компании и надзорных органов.

«По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.