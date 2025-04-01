На какие предприятия в апреле придут проверки

Ожидаемо больше всего «громких имен» среди тех, кого будут проверять, — в Минске. Так, МАРТ проверит компанию «Табак-Инвест», Комитет госконтроля — крупного дистрибьютора «Алиди-Вест» и «Белкоммунмаш». Специалисты МЧС придут в ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», а Минприроды — в ОАО «Камволь».