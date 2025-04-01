Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти начали поиск нового «мусорного» оператора в Свердловской области

Свердловские власти начали искать нового оператора по сбору мусора в Западной зоне.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области объявило конкурс на поиск нового оператора для сбора мусора в Западной зоне, центр которой находится в Первоуральске. Об этом сообщается на сайте министерства.

Прием заявок продлится до 16 апреля. Региональный оператор определяется на срок до 10 лет.

Прежним регоператором являлась компания «Экосервис». Минувшим летом сразу несколько городов, включая Полевской, Новоуральск, Ревду и Первоуральск, столкнулись с мусорным коллапсом — с площадок перестали вывозить отходы. Реагируя на ситуацию, министерство ЖКХ лишило компанию «Экосервис» статуса мусорного оператора. На один год право обслуживания Западной зоны передали екатеринбургской «Спецавтобазе».