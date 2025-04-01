Вход в национальный парк Сочи подорожал с 1 апреля

Кроме того, администрация парка напоминает, что с 1 марта 2025 года ведется строгий контроль за деятельностью экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. В соответствии с законодательством, проводить экскурсии и сопровождать группы могут только аттестованные специалисты с обязательным наличием идентификационной карточки. Ее имеют право проверить государственные инспекторы.