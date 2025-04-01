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Вход в национальный парк Сочи подорожал с 1 апреля

Сочинский нацпарк повысил стоимость входных билетов.

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля изменилась стоимость посещения Сочинского национального парка и Дендрария. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка Сочи.

Согласно новым тарифам, вход на территорию рекреационных объектов составит 300 рублей с человека, посещение рекреационной зоны и зоны хозяйственного назначения — 250 рублей. Вход в обе части парка «Дендрарий» обойдется в 500 рублей для взрослого и в 250 рублей для детей от 7 до 14 лет.

Кроме того, администрация парка напоминает, что с 1 марта 2025 года ведется строгий контроль за деятельностью экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. В соответствии с законодательством, проводить экскурсии и сопровождать группы могут только аттестованные специалисты с обязательным наличием идентификационной карточки. Ее имеют право проверить государственные инспекторы.

Напомним, 4 апреля в Сочи прибудет «Поезд Победы».