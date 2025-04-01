Во Владивостоке временно ограничат движение на улице Аксаковской

Напомним, во Владивостоке в апреле пройдут первые репетиции Военного парада, посвящённого 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Они запланированы на 14, 16 и 21 апреля. С 4.00 до 6.00 часов временно будут ограничены движение и парковка транспортных средств на некоторых участках автомобильных дорог.