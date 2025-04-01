Авиакомпания возобновляет прямые перелеты из Уфы в Батуми.

Авиакомпания Red Wings с 24 апреля возобновляет прямые перелеты из Уфы в Батуми. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, на воздушных судах Sukhoi Superjet 100, рассчитанных на 100 пассажиров.