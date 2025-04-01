Размороженное мясо и просроченные сосиски: в сети приморских магазинов нашли серьезные нарушения

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора 26 марта оштрафовало крупную сеть продуктовых эконом-магазинов за нарушение условий хранения и реализации продуктов. Владелец магазинов выплатит штраф в 100 тысяч рублей, а также должен уничтожить 1300 килограммов продукции, на которую наложили арест. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на официальный сайт Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
Государственные инспекторы управления Россельхознадзора в феврале этого года провели внеплановую проверку сети эконом-магазинов, расположенных в Находке, Дальнегорске, ЗАТО Фокино, а также в поселках городского типа Ольга, Липовцы и Пограничный.
Результаты проверки инспекторов не порадовали. В магазинах без ветеринарных сопроводительных документов хранилось более шести тысяч банок рыбных и мясных консервов, более 11 тысяч штук куриных яиц, более 780 килограммов кальмара и другие продукты. Кроме того, сотрудники Россельхознадзора обнаружили более 50 килограммов свиных ребер и куриной грудки без данных об изготовителе и сроках годности, а также сосиски с истекшим сроком годности. Инспекторов удивило то, что в некоторых магазинах мясо в холодильниках было практически размороженным.
Обществу-владельцу сети дискаунтеров вынесли представление об устранении нарушений. Будем надеяться, что следующие проверки этой сети окажутся более позитивными.
Ранее «КП» писала, что в торговых сетях Владивостока продолжаются прокурорские проверки.