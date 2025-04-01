Размороженное мясо и просроченные сосиски: в сети приморских магазинов нашли серьезные нарушения

Результаты проверки инспекторов не порадовали. В магазинах без ветеринарных сопроводительных документов хранилось более шести тысяч банок рыбных и мясных консервов, более 11 тысяч штук куриных яиц, более 780 килограммов кальмара и другие продукты. Кроме того, сотрудники Россельхознадзора обнаружили более 50 килограммов свиных ребер и куриной грудки без данных об изготовителе и сроках годности, а также сосиски с истекшим сроком годности. Инспекторов удивило то, что в некоторых магазинах мясо в холодильниках было практически размороженным.