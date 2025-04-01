На трассе Новосибирск-Томск подрядчик готовит мост к вводу в эксплуатацию

На 82-м километре автодороги Новосибирск-Колывань-Томск завершается ремонт моста за 80 миллионов через реку во Вьюнах. Основные работы выполнены в 2024 году, финальный этап планируют закончить до конца 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог по Новосибирской области.