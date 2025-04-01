На трассе Новосибирск-Томск подрядчик готовит мост к вводу в эксплуатацию

На 82-м километре автодороги Новосибирск-Колывань-Томск завершается ремонт моста за 80 миллионов через реку во Вьюнах. Основные работы выполнены в 2024 году, финальный этап планируют закончить до конца 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог по Новосибирской области.
39-метровый мост, построенный в 1991 году, требовал капитального ремонта. За время эксплуатации износились дорожное покрытие, несущие конструкции, гидроизоляционный слой, ограждения.
В прошлом году рабочие укрепили опоры и пролетные строения, заменили гидроизоляцию, обновили дорожное покрытие и установили новые ограждения.
В этом году подрядчик демонтировал временную объездную дорогу и готовится к завершающему этапу. Летом 2025 года мост полностью введут в эксплуатацию.