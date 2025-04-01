В Челябинской области создана особая экономическая зона «Южноуральская»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Челябинской области особой экономической зоны. Новая ОЭЗ «Южноуральская» разместится в Красноармейском районе.
Уже определены первые пять компаний-резидентов, которые займутся производством высокотехнологичной продукции: прицепной техники, гусеничных систем, подшипников и роботизированных комплексов. В течение ближайших трех лет объем инвестиций в новую экономическую зону превысит 14,3 миллиарда рублей.
— Особая экономическая зона создаст сотни новых рабочих мест и даст мощный импульс развитию промышленного потенциала региона, — отметил Алексей Текслер. — Это наш весомый вклад в достижение технологического суверенитета страны.
Из областного бюджета на развитие инфраструктуры ОЭЗ до 2028 года планируется направить более 3,5 миллиарда рублей. Предприятия-резиденты получат значительные преференции, включая налоговые льготы, таможенные послабления и сниженные арендные ставки.