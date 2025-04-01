В Челябинской области создана особая экономическая зона «Южноуральская»

Уже определены первые пять компаний-резидентов, которые займутся производством высокотехнологичной продукции: прицепной техники, гусеничных систем, подшипников и роботизированных комплексов. В течение ближайших трех лет объем инвестиций в новую экономическую зону превысит 14,3 миллиарда рублей.