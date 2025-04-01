Крупный пермский производитель конфет увеличил прибыль более чем в два раза

Кондитерская фабрика «Пермская» была основана в 1892 году. В начале 1990-х предприятие было преобразовано в ОАО, а в 2016 году стало АО. Сейчас фабрика контролируется господином Швайцером, а также бизнесменами Александром Яцковым и Алексеем Пыхтеевым. Летом 2024 года в АО «Кондитерская фабрика “Пермская”» трудоустроился бывший губернатор Кировской области и депутат заксобрания Прикамья Никита Белых. По данным источников, он занял позицию замгендиректора по корпоративным вопросам.