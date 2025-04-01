С 1 апреля свердловчанам проиндексировали социальные пенсии

C 1 апреля социальные пенсии свердловчан были проиндексированы на 14,75%. В Свердловской области пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут более чем у 114 тысяч человек, из которых 110 тысяч — получатели социальных пенсий.
Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтверждённого стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
«Ежегодно первого апреля проводится индексация социальных пенсий. Её размер определяется по темпу роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Соответствующее увеличение осуществляется в проактивном режиме. Обращаться с заявлением не нужно», — уточнила управляющий отделением Социального фонда России по Свердловской области Елена Альшиц.
Одновременно с социальными пенсиями были проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению:
— участников Великой Отечественной войны;
— награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
— награждённых знаком «Житель осаждённого Севастополя»;
— военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей;
— граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей;
— других категорий.
Проиндексированные выплаты поступят пенсионерам в апреле по обычному графику доставки: 10 и 23 апреля через кредитные организации и, начиная с 3 апреля, через отделения почтовой связи или с доставкой на дом.
Напомним, что с 1 января 2025 года страховые пенсии пенсионеров Свердловской области были проиндексированы на 9,5%.