«Ветер стихнет, ожидается очень хорошая погода». Синоптики сказали белорусам о потеплении свыше +20 градусов в первую неделю апреля

Так, по информации сайта Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, уже в среду, 2 апреля, циклон, обильно поливающей юго-восток Беларуси отойдет в глубину России. После чего на территорию республики распространится влияние антициклона. Но еще вместе с этим в регионе изменится циркуляция воздушных масс, а с севера в страну начнет поступать тепло.