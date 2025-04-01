Волгоградские аграрии получат около 1 млрд рублей господдержки

В регионе стартовала весенняя полевая кампания, задачи на этот период обсудили губернатор Андрей Бочаров и члены Совета по развитию сельских территорий и АПК. До конца апреля они получат около 1 млрд рублей, из которых 300 млн уже доведены до производителей.