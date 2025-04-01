Волгоградские аграрии получат около 1 млрд рублей господдержки

Губернатор Андрей Бочаров отметил, что в прошлом году отрасль АПК показала устойчивые результаты, несмотря на погодные условия: объемы продукции выросли на 30 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом.
В настоящее время особое внимание уделяется подкормке озимых культур минеральными удобрениями. Планируется довести этот показатель до 85%. В южных районах области начался сев горчицы, а в отдельных хозяйствах — яровых зерновых и гороха. Работы ведутся с учетом погодных условий и рекомендаций экспертного совета при областном комитете сельского хозяйства.
«Реализуются задачи, сформированные с учетом доведенных Минсельхозом России до Волгоградской области целевых показателей, результатов озимого сева, который, напомню, проходил в сложных агроклиматических условиях продолжительной засухи, высоких температур наружного воздуха и почв, а также с учетом непростых погодных условий прошедшей зимы с резкими колебаниями температур», — отметил глава региона.
Губернатор подчеркнул, что благодаря грамотному подходу сохранено 96% посевов озимых культур в хорошем состоянии. В общей сложности под урожай 2025 года будет задействовано 3,3 млн га земли: 944 тыс. га займут технические культуры, более 57 тыс. га — овощные и бахчевые, а около 116 тыс. га будет отведено под кормовые.
Обсуждались объемы и сроки государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в текущем году. По словам Андрея Бочарова, стартовый показатель господдержки составляет около 4 млрд руб., из которых аграриям уже перечислено 300 млн руб. До конца апреля еще более 600 млн руб. будет направлено на счета растениеводческих хозяйств.
Кроме того, Волгоградская область увеличила субсидии для льготного кредитования сельхозпроизводителей почти вдвое — до 643 млн руб. Эти средства уже позволили согласовать краткосрочные кредиты на 5 млрд руб. для растениеводческих хозяйств региона.
Кредиты предоставляются под 8,3% годовых и предназначены для проведения весенних полевых работ.