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Омский минтранс распорядился изъять землю для строительства платной дороги

Под изъятие попадает участок общей площадью более 4,6 тысяч кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

В Омске для строительства объездной дороги с платным отрезком и мостом через Омь изымут земельные участки общей площадью более 4, 6 метров. Соответствующее распоряжение подготовлено региональным правительством.

Перечень участков, подлежащих изъятию для государственных нужд, утвержден министерством транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Основная часть земельных участков — это территории садовых товариществ. Например, согласно опубликованному распоряжению, будут изъяты земли СНТ «Гидротехник».

Также территория, где в будущем будет пролегать дорога, включает в себя участки с многоквартирным малоэтажным жилым домом по адресу Учхозная, 2 А и с промышленным корпусом на Раздольной, 1.