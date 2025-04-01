Омский минтранс распорядился изъять землю для строительства платной дороги

В Омске для строительства объездной дороги с платным отрезком и мостом через Омь изымут земельные участки общей площадью более 4, 6 метров. Соответствующее распоряжение подготовлено региональным правительством.
Перечень участков, подлежащих изъятию для государственных нужд, утвержден министерством транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Основная часть земельных участков — это территории садовых товариществ. Например, согласно опубликованному распоряжению, будут изъяты земли СНТ «Гидротехник».
Также территория, где в будущем будет пролегать дорога, включает в себя участки с многоквартирным малоэтажным жилым домом по адресу Учхозная, 2 А и с промышленным корпусом на Раздольной, 1.