На Дону готовят к реализации проект промышленного кластера «Атоммаш»

«Атоммаш» — научная разработка, направленная на создание функциональной карты промкластера, формирование схемы взаимодействия участников, подготовку перечня совместных проектов и выявление инвестиционных инициатив. В частности, в рамках проекта прорабатываются три импортозамещающих направления, что особенно актуально в условиях технического перевооружения отрасли, говорится в сообщении.