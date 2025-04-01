На Дону готовят к реализации проект промышленного кластера «Атоммаш»

«Атоммаш» — научная разработка, направленная на создание функциональной карты промкластера, формирование схемы взаимодействия участников, подготовку перечня совместных проектов и выявление инвестиционных инициатив. В частности, в рамках проекта прорабатываются три импортозамещающих направления, что особенно актуально в условиях технического перевооружения отрасли, говорится в сообщении.
«Создание кластера “Атоммаш” позволит не только обеспечить потребности российских АЭС, но и нарастить экспорт высокотехнологичной продукции, укрепляя позиции региона и страны на мировом рынке», — пояснил замгубернатора Игорь Сорокин.