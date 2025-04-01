В мэрии Новосибирска назвали улицы, где этим летом восстановят газоны

В Советском районе работы будут особенно масштабными: практически на всех запланированных объектах не просто восстановят существующие газоны, но и добавят новые зеленые насаждения. Преобразится улица Ильича, территория у дома № 1 на Морском проспекте, участок на улице Мусы Джалиля. Настоящим подарком для жителей станут две новые зеленые зоны на Вахтангова — здесь на площади 1,2 гектара высадят около 50 деревьев и разобьют газоны. Особый акцент сделают на живых изгородях — почти 200 погонных метров появится на пересечении улиц 40 лет Комсомола и Часовой.