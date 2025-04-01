В мэрии Новосибирска назвали улицы, где этим летом восстановят газоны

Власти Новосибирска объявили о масштабной программе восстановления газонов, которая стартует уже этим летом. Мэр Максим Кудрявцев представил перечень улиц, где в первую очередь появится новое озеленение.
На эти цели из городской казны выделено 135 миллионов рублей — значительная сумма, направленная на улучшение экологической обстановки в городе.
Финансирование распределено между районами города с учетом их площадей. Три территории — Центральный округ, Ленинский и Советский районы — получат по 20 миллионов рублей каждый. Остальным районам выделено по 15 миллионов на приведение в порядок зеленых зон вдоль магистралей. Отдельные проекты будут реализованы за счет внебюджетных источников финансирования.
В Ленинском районе особое внимание уделят улицам Титова и Станиславского, где восстановят газоны на протяженных участках — от площади Карла Маркса до площади Труда. Также в планах благоустройство автомобильных колец на площади Станиславского и Хилокской улице, где недавно установили новую стелу. Не останется без внимания и улица Большая в микрорайоне «Дивногорский».
В Советском районе работы будут особенно масштабными: практически на всех запланированных объектах не просто восстановят существующие газоны, но и добавят новые зеленые насаждения. Преобразится улица Ильича, территория у дома № 1 на Морском проспекте, участок на улице Мусы Джалиля. Настоящим подарком для жителей станут две новые зеленые зоны на Вахтангова — здесь на площади 1,2 гектара высадят около 50 деревьев и разобьют газоны. Особый акцент сделают на живых изгородях — почти 200 погонных метров появится на пересечении улиц 40 лет Комсомола и Часовой.
В Центральном округе обновят газоны на Плановой и Нарымской улицах. По возможности работы проведут и на Фрунзе.
Эти меры — часть комплексной программы по борьбе с пылью и улучшению городской среды, которую активно продвигает мэрия. Жители Новосибирска уже скоро смогут оценить первые результаты масштабного озеленения.