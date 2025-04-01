Автоэксперт Кадаков предложил переместить велокурьеров с тротуаров на автодорогу

«Курьерские транспортные средства должны быть сертифицированы. У электровелосипедов необходимо зафиксировать мощность, также им нужно выделять определенные места, где они могут ездить, а еще госномера, которые бы читались камерами. Соответственно, курьер точно так же должен быть идентифицированным», — заявил эксперт.