Новосибирская прокуратура подала иск на 748 млн на Минпромторг и Росэкспресс

Прокуратура Новосибирской области направила в арбитражный суд иск на 747,8 миллионов рублей к региональному Минпромторгу и компании «Росэкспресс». Точные требования неизвестны. Об этом появилась информация в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области.