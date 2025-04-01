Новосибирская прокуратура подала иск на 748 млн на Минпромторг и Росэкспресс

Прокуратура Новосибирской области направила в арбитражный суд иск на 747,8 миллионов рублей к региональному Минпромторгу и компании «Росэкспресс». Точные требования неизвестны. Об этом появилась информация в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области.
1 марта в Арбитражный суд поступило заявление от прокуратуры. Точные претензии надзорного ведомства пока неизвестны. В карточке дела указана только сумма требований.
Уголовное дело против чиновников Минпромторга возбудили в декабре 2024 года. Расследование продолжается, а прокуратура теперь требует возмещения ущерба в гражданском порядке.