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Новосибирская прокуратура подала иск на 748 млн на Минпромторг и Росэкспресс

Точные претензии неизвестны.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Новосибирской области направила в арбитражный суд иск на 747,8 миллионов рублей к региональному Минпромторгу и компании «Росэкспресс». Точные требования неизвестны. Об этом появилась информация в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области.

1 марта в Арбитражный суд поступило заявление от прокуратуры. Точные претензии надзорного ведомства пока неизвестны. В карточке дела указана только сумма требований.

Уголовное дело против чиновников Минпромторга возбудили в декабре 2024 года. Расследование продолжается, а прокуратура теперь требует возмещения ущерба в гражданском порядке.