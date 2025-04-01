Семь скверов и аллей доблагоустроят в Краснодаре

На доблагоустройство общественных территорий выделили 15 млн 906 тысячи рублей. В скверах установят скамейки и урны, обновят детские и спортивные площадки и оборудуют дополнительные дорожки. Работы начнут в мае, когда будут заключены муниципальные контракты.