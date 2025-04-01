Семь скверов и аллей доблагоустроят в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
На доблагоустройство общественных территорий выделили 15 млн 906 тысячи рублей. В скверах установят скамейки и урны, обновят детские и спортивные площадки и оборудуют дополнительные дорожки. Работы начнут в мае, когда будут заключены муниципальные контракты.
В Краснодаре доблагоустроят:
— бульвар «Тюляевский»;
— аллею в честь 80-летия Краснодарского края;
— улицу Проспект Чекистов, 19;
— улицу Проспект Чекистов, 31;
— сквер «Октябрьский» в хуторе Октябрьском;
— территорию по улице им. Академика Королева в границах улиц Ришельевской и Благородной в поселке Российском;
— сквер им. Рахманинова.
В 2024 году в краевом центре доблагоустроили семь парков и скверов.