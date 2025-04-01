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Семь скверов и аллей доблагоустроят в Краснодаре

В Краснодаре выделили 16 млн рублей на доблагоустройство общественных территорий.

Источник: администрация Краснодара

Семь скверов и аллей доблагоустроят в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На доблагоустройство общественных территорий выделили 15 млн 906 тысячи рублей. В скверах установят скамейки и урны, обновят детские и спортивные площадки и оборудуют дополнительные дорожки. Работы начнут в мае, когда будут заключены муниципальные контракты.

В Краснодаре доблагоустроят:

— бульвар «Тюляевский»;

— аллею в честь 80-летия Краснодарского края;

— улицу Проспект Чекистов, 19;

— улицу Проспект Чекистов, 31;

— сквер «Октябрьский» в хуторе Октябрьском;

— территорию по улице им. Академика Королева в границах улиц Ришельевской и Благородной в поселке Российском;

— сквер им. Рахманинова.

В 2024 году в краевом центре доблагоустроили семь парков и скверов.