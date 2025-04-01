Новосибирск может перейти на классические электробусы

Новосибирск планирует постепенно внедрять классические электробусы, сохраняя существующую троллейбусную инфраструктуру. Об этом сообщил начальник управления организации пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин на пресс-конференции.
Сейчас в городе работает 258 электробусов с динамической подзарядкой — это троллейбусы с увеличенным автономным ходом модели «Горожанин».
Классические электробусы требуют строительства зарядных станций, модернизации депо и переподготовки водителей.
Городские власти ведут переговоры с производителями. Сначала новый транспорт протестируют, и только потом запустят на регулярные маршруты.