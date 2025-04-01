Появился список домов Воронежской области, где проведут капремонт с 2026 по 2028 годы

В Воронежской области в 2026—2028 годах проведут капремонт в 842 многоквартирных домах. Работы проведут на общей площади 2,4 млн квадратных метров, их общая стоимость 12 млрд 548 млн рублей. Об этом сообщили в региональном Фонде капремонта.
В домах проведут ремонт крыш, фасадов, фундаментов, подвалов и внутридомовых инженерных систем. Это позволит улучшить жилищные условия для более 83 тысяч жителей Воронежской области.
Полный список домов, где запланирован капремонт в 2026—2028 году, есть в приложении к Приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области № 352 от
А в каких домах Воронежа проведут капремонт в 2025 году, можно увидеть на интерактивной карте.